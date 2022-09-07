Deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiledi

07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye çıkması avcılığı olumsuz etkiledi. 1 Eylül'den sonra denize açılmayı bekleyen balıkçılar, suyun sıcak olması nedeniyle avcılık faaliyetlerini sürdüremedi.

Hava şartları nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Deniz sıcak olduğu için balık sürüleri dağınık. Bu nedenle avlanma az. Poyraz rüzgarları başlayacak. Bununla birlikte denizin biraz daha serinlemesini bekliyoruz. Bunun akabinde de balık sürüleri yoğunlaşacaktır. Havaların biraz daha serinlemesiyle birlikte avcılık çok daha fazla olacaktır" dedi.

'PALAMUTTAN UMUTLUYUZ'

Bu sezon palamuttan umutlu olduklarını söyleyen Karakaş, "Bu sene palamuttan çok umutluyuz. Çok fazla miktarda palamut var. Orta ve ince palamut bol miktarda var. İstavrit, hamsi, çinkekop ve lüferde de bolluk olacaktır. Bu da suların biraz daha soğumasıyla ilgili bir durum. Şu anda Akçakoca bölgesinde suyun sıcaklığı 26 derece. Bu sıcaklık 23 derecelere kadar düştüğünde çok ciddi miktarda avcılık olacak. Ancak parça parça avcılık devam ediyor. Tezgahlarda da fiyatlar yüzde 30-40 oranında düştü ve kültür balıkları yerini deniz balıklarına bırakmaya başladı. Bu ayın 8’ine kadar rüzgarlar var. 8-9 Eylül'den sonra tezgahlarda bol miktarda balık olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.