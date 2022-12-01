Yalova'nın ilçeleri! Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın ilçe nüfusları kaç? Yalova'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 13:02
<p>Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Yalova'nın nüfusu 2021 yılına göre 291.001'dir.</p> <p>Yalova'nın plaka kodu 77, alan kodu ise 0226'dır.</p> <p>Yalova'nın 5 ilçesi vardır.</p> <p><strong>Yalova'nın ilçeleri:</strong> Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal.</p>

Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Yalova'nın nüfusu 2021 yılına göre 291.001'dir.

Yalova'nın plaka kodu 77, alan kodu ise 0226'dır.

Yalova'nın 5 ilçesi vardır.

Yalova'nın ilçeleri: Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal.

<p><strong>Altınova</strong></p> <p>Altınova, Doğuda Kocaeli, güneyde Bursa illeri, batıda Çiftlikköy ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda da İzmit Körfezi'yle çevrilidir. 1930'a kadar Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı köy olan ve 31 Aralık 1986'da aynı ilçeye bağlı beldeye dönüşen Altınova, 1995'te yapılan bir düzenlemeyle ilçe haline getirildi ve aynı düzenleme sırasında kurulan Yalova iline bağlanmıştır.</p> <p>Yüzölçümü 155 km², nüfusu 2021 yılına göre 31.279'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,94 oy oranıyla AKP'nin adayı Metin Oral olmuştur.</p>

Altınova

Altınova, Doğuda Kocaeli, güneyde Bursa illeri, batıda Çiftlikköy ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda da İzmit Körfezi'yle çevrilidir. 1930'a kadar Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı köy olan ve 31 Aralık 1986'da aynı ilçeye bağlı beldeye dönüşen Altınova, 1995'te yapılan bir düzenlemeyle ilçe haline getirildi ve aynı düzenleme sırasında kurulan Yalova iline bağlanmıştır.

Yüzölçümü 155 km², nüfusu 2021 yılına göre 31.279'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,94 oy oranıyla AKP'nin adayı Metin Oral olmuştur.

<p><strong>Armutlu</strong></p> <p>Armutlu, Marmara Denizi'nin doğusunda Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır.  Cumhuriyet döneminde il düzenlemesiyle ilgili Osmanlı'dan kalan "İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı" kanunu uygulanmış olup, daha önce de Bursa'ya bağlı olan yöre, Bursa'nın il olmasıyla birlikte ilin Gemlik ilçesine bağlı bir bucak olmuştur. Atatürk ise ilk kez 9 Ağustos 1934 tarihinde Armutlu Kaplıcaları'na gitmek maksadıyla Armutlu'ya gelmiştir. Armutlu, 6 Haziran 1995 tarihinde 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe statüsü kazanarak, Yalova'ya bağlanmıştır.</p> <p>Yüzölçümü 277 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.349'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,26 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Tokat olmuştur.</p>

Armutlu

Armutlu, Marmara Denizi'nin doğusunda Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır.  Cumhuriyet döneminde il düzenlemesiyle ilgili Osmanlı'dan kalan "İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı" kanunu uygulanmış olup, daha önce de Bursa'ya bağlı olan yöre, Bursa'nın il olmasıyla birlikte ilin Gemlik ilçesine bağlı bir bucak olmuştur. Atatürk ise ilk kez 9 Ağustos 1934 tarihinde Armutlu Kaplıcaları'na gitmek maksadıyla Armutlu'ya gelmiştir. Armutlu, 6 Haziran 1995 tarihinde 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe statüsü kazanarak, Yalova'ya bağlanmıştır.

Yüzölçümü 277 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.349'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,26 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Tokat olmuştur.

<p><strong>Çınarcık</strong></p> <p>İlçenin bulunduğu topraklar, Milat'tan 3-4 bin yıl önce kurulmuş yerleşim merkezlerindendir. Bölge Frigyalılar'dan sonra klasik öncesi, klasik ve Helenistik dönem devletleri hakimiyetinde kaldıktan sonra MÖ 74 yılında Roma Devleti'ne geçmiştir. Roma döneminden kalan bazı kalıntılara Çınarcık ilçesi ve köylerinde rastlamak mümkündür. Çınarcık uzun yıllar süren Bizans hakimiyetinin ardından 1307 yılında Osman Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında üç kez işgal edilmiş ve en son 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden tamamıyla kurtarılmıştır.</p> <p>Yüzölçümü 174 km², nüfusu 2021 yılına göre 37.490'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Numan Soyer olmuştur.</p>

Çınarcık

İlçenin bulunduğu topraklar, Milat'tan 3-4 bin yıl önce kurulmuş yerleşim merkezlerindendir. Bölge Frigyalılar'dan sonra klasik öncesi, klasik ve Helenistik dönem devletleri hakimiyetinde kaldıktan sonra MÖ 74 yılında Roma Devleti'ne geçmiştir. Roma döneminden kalan bazı kalıntılara Çınarcık ilçesi ve köylerinde rastlamak mümkündür. Çınarcık uzun yıllar süren Bizans hakimiyetinin ardından 1307 yılında Osman Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında üç kez işgal edilmiş ve en son 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden tamamıyla kurtarılmıştır.

Yüzölçümü 174 km², nüfusu 2021 yılına göre 37.490'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Numan Soyer olmuştur.

<p><strong>Çiftlikköy</strong></p> <p>Çiftlikköy'ün köyleri Gacık, Laledere, Çukurköy, Burhaniye, Dereköy, Kabaklı, Denizçalı, İlyasköy, Kılıç'tır. Gacık, kirazı ile meşhurdur. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı bu köydedir. Köyde tarihi bir de hamam vardır. İsmi Laledere olmasına rağmen karanfil seraları ile meşhur olan köyü aynı zamanda bir orman köyüdür.</p> <p>Yüzölçümü 132 km², nüfusu 2021 yılına göre 48.368'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,49 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Murat Silpagar olmuştur.</p>

Çiftlikköy

Çiftlikköy'ün köyleri Gacık, Laledere, Çukurköy, Burhaniye, Dereköy, Kabaklı, Denizçalı, İlyasköy, Kılıç'tır. Gacık, kirazı ile meşhurdur. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı bu köydedir. Köyde tarihi bir de hamam vardır. İsmi Laledere olmasına rağmen karanfil seraları ile meşhur olan köyü aynı zamanda bir orman köyüdür.

Yüzölçümü 132 km², nüfusu 2021 yılına göre 48.368'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,49 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Murat Silpagar olmuştur.

<p><strong>Termal</strong></p> <p>Termal, dünyaca ünlü kaplıcalarında çok sayıda turist ağırlayan önemli bir turizm merkezidir. Termal kasabası yeni bir yerleşmedir. Gökçedere ve Üvezpınar köylerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu belde 1995 yılında Termal adıyla ilçe olunca, Termal kasabası da ilçe merkezi haline gelmiştir. Gökçedere ve Üvezpınar Termal'e bağlı mahallelerdir.</p> <p>Yüzölçümü 55 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.677'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,74 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Sinan Acar olmuştur.</p>

Termal

Termal, dünyaca ünlü kaplıcalarında çok sayıda turist ağırlayan önemli bir turizm merkezidir. Termal kasabası yeni bir yerleşmedir. Gökçedere ve Üvezpınar köylerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu belde 1995 yılında Termal adıyla ilçe olunca, Termal kasabası da ilçe merkezi haline gelmiştir. Gökçedere ve Üvezpınar Termal'e bağlı mahallelerdir.

Yüzölçümü 55 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.677'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,74 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Sinan Acar olmuştur.

Yalova nüfus İlçe

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