Yalova'nın ilçeleri! Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın ilçe nüfusları kaç? Yalova'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Armutlu

Armutlu, Marmara Denizi'nin doğusunda Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde il düzenlemesiyle ilgili Osmanlı'dan kalan "İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı" kanunu uygulanmış olup, daha önce de Bursa'ya bağlı olan yöre, Bursa'nın il olmasıyla birlikte ilin Gemlik ilçesine bağlı bir bucak olmuştur. Atatürk ise ilk kez 9 Ağustos 1934 tarihinde Armutlu Kaplıcaları'na gitmek maksadıyla Armutlu'ya gelmiştir. Armutlu, 6 Haziran 1995 tarihinde 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe statüsü kazanarak, Yalova'ya bağlanmıştır.

Yüzölçümü 277 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.349'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,26 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Tokat olmuştur.