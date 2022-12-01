Yalova'nın ilçeleri! Yalova'nın kaç ilçesi var? Yalova'nın ilçe nüfusları kaç? Yalova'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Yalova'nın nüfusu 2021 yılına göre 291.001'dir.
Yalova'nın plaka kodu 77, alan kodu ise 0226'dır.
Yalova'nın 5 ilçesi vardır.
Yalova'nın ilçeleri: Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal.
Altınova
Altınova, Doğuda Kocaeli, güneyde Bursa illeri, batıda Çiftlikköy ilçesi, kuzey ve kuzeydoğuda da İzmit Körfezi'yle çevrilidir. 1930'a kadar Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı köy olan ve 31 Aralık 1986'da aynı ilçeye bağlı beldeye dönüşen Altınova, 1995'te yapılan bir düzenlemeyle ilçe haline getirildi ve aynı düzenleme sırasında kurulan Yalova iline bağlanmıştır.
Yüzölçümü 155 km², nüfusu 2021 yılına göre 31.279'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,94 oy oranıyla AKP'nin adayı Metin Oral olmuştur.
Armutlu
Armutlu, Marmara Denizi'nin doğusunda Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde il düzenlemesiyle ilgili Osmanlı'dan kalan "İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı" kanunu uygulanmış olup, daha önce de Bursa'ya bağlı olan yöre, Bursa'nın il olmasıyla birlikte ilin Gemlik ilçesine bağlı bir bucak olmuştur. Atatürk ise ilk kez 9 Ağustos 1934 tarihinde Armutlu Kaplıcaları'na gitmek maksadıyla Armutlu'ya gelmiştir. Armutlu, 6 Haziran 1995 tarihinde 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe statüsü kazanarak, Yalova'ya bağlanmıştır.
Yüzölçümü 277 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.349'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,26 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Tokat olmuştur.
Çınarcık
İlçenin bulunduğu topraklar, Milat'tan 3-4 bin yıl önce kurulmuş yerleşim merkezlerindendir. Bölge Frigyalılar'dan sonra klasik öncesi, klasik ve Helenistik dönem devletleri hakimiyetinde kaldıktan sonra MÖ 74 yılında Roma Devleti'ne geçmiştir. Roma döneminden kalan bazı kalıntılara Çınarcık ilçesi ve köylerinde rastlamak mümkündür. Çınarcık uzun yıllar süren Bizans hakimiyetinin ardından 1307 yılında Osman Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında üç kez işgal edilmiş ve en son 19 Temmuz 1921 tarihinde düşman işgalinden tamamıyla kurtarılmıştır.
Yüzölçümü 174 km², nüfusu 2021 yılına göre 37.490'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Numan Soyer olmuştur.
Çiftlikköy
Çiftlikköy'ün köyleri Gacık, Laledere, Çukurköy, Burhaniye, Dereköy, Kabaklı, Denizçalı, İlyasköy, Kılıç'tır. Gacık, kirazı ile meşhurdur. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı bu köydedir. Köyde tarihi bir de hamam vardır. İsmi Laledere olmasına rağmen karanfil seraları ile meşhur olan köyü aynı zamanda bir orman köyüdür.
Yüzölçümü 132 km², nüfusu 2021 yılına göre 48.368'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,49 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Murat Silpagar olmuştur.
Termal
Termal, dünyaca ünlü kaplıcalarında çok sayıda turist ağırlayan önemli bir turizm merkezidir. Termal kasabası yeni bir yerleşmedir. Gökçedere ve Üvezpınar köylerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu belde 1995 yılında Termal adıyla ilçe olunca, Termal kasabası da ilçe merkezi haline gelmiştir. Gökçedere ve Üvezpınar Termal'e bağlı mahallelerdir.
Yüzölçümü 55 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.677'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,74 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Sinan Acar olmuştur.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı