Yalova'da 'uyuşturucu' operasyonu: 20 gözaltı

Yalova'da, polis ekiplerince narkotik köpeklerle düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:42
Yalova'da 'uyuşturucu' operasyonu: 20 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 operasyonda belirlenen adreslere baskın yaptı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik köpeği 'Zeytin' ile 'Gölge'nin de kullanıldığı baskınlarda; 296,35 gram esrar, 122 sentetik ecza grubu hap, 7,35 gram metamfetamin, 1,33 gram skunk, 1,30 gram sentetik kannabinoid, 1 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 6 av fişeği, 1 tabanca, 2 tabanca fişeği kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulmuş özel donanımlı ısı ve ışık panelleri ile çeşitli düzenek ve materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ile M.B., polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

O.C., E.E., N.B., C.A. ve H.K. hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 13 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor. 


Yalova uyuşturucu Operasyon

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