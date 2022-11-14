Yalova'da terör örgütü IŞİD üyesi yakalandı
Yalova'da terör örgütü IŞİD gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmalar sonucunda, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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