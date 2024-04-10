Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2024 Çarşamba, 13:09
Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. 

Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. 

Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. 

Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. 

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