Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2024 Çarşamba, 11:40
Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

NEBAHAT ÇEHRE

Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

TÜRKAN ŞORAY

Bayramımız mübarek olsun.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

DEMET AKBAĞ

Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

FİLİZ AKIN

Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

KEREM ALIŞIK

Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

BEDİA AKARTÜRK

Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

HANDE ATAİZİ

Şeker tadında bir bayram diliyorum.

Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları

FERHAT GÖÇER

Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.

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