Nebahat Çehre, Türkay Şoray, Filiz Akın... Ünlülerden bayram mesajları
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.
NEBAHAT ÇEHRE
Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.
TÜRKAN ŞORAY
Bayramımız mübarek olsun.
DEMET AKBAĞ
Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.
FİLİZ AKIN
Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.
KEREM ALIŞIK
Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.
BEDİA AKARTÜRK
Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...
HANDE ATAİZİ
Şeker tadında bir bayram diliyorum.
FERHAT GÖÇER
Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.
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