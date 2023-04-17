Yozgat’a misafir kuşların göç yolculuğu başladı

Gelingüllü Barajında balıkçılıkla uğraşan Muhittin Binici ise “Ben burada balıkçıyım, flamingolar bu sene 3-4 katı daha fazla geldi. Burada yavru yapıyorlar. Ayrıca burada turna göçü de oldu, her yıl buradan göçüp gidiyorlar. Flamingolar yazı burada geçiriyor hatta kışın gitmeyip burada kalanlar dahi oluyor” şeklinde konuştu.

Esenli köyü sakinlerinden Bünyamin Yılmaz da, “Buraya flamingo, karabatak, ördek, turna gelir. Vatandaşlar buraya fotoğraf çekmeye geliyorlar. Bu kuşlar yazın gelir kışın giderler, göçmen kuşlar bunlar, konaklayıp geri gidiyorlar.” ifadelerine yer verdi.