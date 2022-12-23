Zonguldak'ın ilçeleri! Zonguldak'ın kaç ilçesi var? Zonguldak'ın ilçe nüfusları kaç? Zonguldak'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Karadeniz Ereğli

Karadeniz Ereğli’de her yıl 18 Haziran'da Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir. Sonradan kaldırılmış olan Hamsi Festivali kapsamında 22 Aralık 2002'de 2.002 metre uzunluğunda “Dünya’nın En Uzun Mangalı” rekoru kırılmaya çalışılmış, 1.600 metrenin kabul edilmesi sonucu ilçe Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştır. Türkiye'nin En Büyük Festivali olan Sevgi Barış Dostluk Festivali her yıl temmuz ayında yapılıp binlerce kişiye ev sahipliği yapar.

Yüzölçümü 782 km², nüfusu 2021 yılına göre 175.726'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,76 oy oranıyla CHP'nin adayı Halil Posbıyık olmuştur.