Zonguldak'ın ilçeleri! Zonguldak'ın kaç ilçesi var? Zonguldak'ın ilçe nüfusları kaç? Zonguldak'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Zonguldak'ın nüfusu 2021 yılına göre 589.684'tür. Zonguldak'ın plaka kodu 67, alan kodu ise 0372'dir.
Zonguldak'ın 7 ilçesi vardır.
Zonguldak'ın ilçeleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu.
Alaplı
İlçe sınırlarında bulunan Gümeli Beldesi'nin sınırlarında bulunan Bölüklü Yaylası'nda 2010'dan beri Bölüklü Yayla ve Bal Festivali düzenlenmektedir. Yaylada, laboratuvar ortamında yapılan incelemede saptanan 4.100 yaşını aşkın bir porsuk ağacı bulunmaktadır. Bu ağaç dünyadaki en yaşlı 5 ağaçtan biridir.
Yüzölçümü 411 km², nüfusu 2021 yılına göre 42.927'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,17 oy oranıyla CHP'nin adayı Nuri Tekin olmuştur.
Çaycuma
Bölgedeki önemli sanayi tesisleri 1970'te kurulan, özelleştirme kapsamında OYAK'a satılarak "OYKA Kağıt Fabrikası" adını alan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Fabrikası ve Perşembe beldesi ile arasında kalan Organize Sanayi Bölgesidir. Filyos beldesinde de Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası bulunmaktadır. Filyos limanı projesi Çaycuma'nın Filyos beldesinde yürütülmektedir. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz yatakları ve Türkiye'nin önemli Kuvarst kristali yatakları da bu ilçede bulunur.
Yüzölçümü 490 km², nüfusu 2021 yılına göre 90.362'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,69 oy oranıyla CHP'nin adayı Bülent Kantarcı olmuştur.
Devrek
İlçe, il merkezine ve Ereğli ilçesine bağımlı yaşamaktadır. Halkın çoğu Ereğli'ye demir çelik fabrikalarında çalışmak için göç etmiştir. Devrek'in yakınlarında bulunan Yedigöller Milli Parkı ve Bostandüzü Mesire Yeri bölge ticaretini artıran unsurlardır. İlçe sınırları içinde Türkiye'nin en zengin orman alanları yer almaktadır.
Yüzölçümü 934 km², nüfusu 2021 yılına göre 56.925'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,96 oy oranıyla CHP'nin adayı Çetin Bozkurt olmuştur.
Gökçebey
1845'e kadar Tefen adıyla Bolu Sancağına bağlı 4 bucaktan oluşan bir kaza olan Gökçebey, bu kimliğini Cumhuriyetin kuruluşuna kadar korumuştur. Cumhuriyet döneminde bucak yapılan Tefen'e, 1963 yılında Gökçebey adı verilmiş ve 29 Şubat 1972 tarihinde Gökçebey'de belediye teşkilatı kurulmuştur. Devrek ilçesine bağlı Gökçebey beldesi 3644 sayılı kanunla 1990'da ilçe statüsüne getirilmiştir.
Yüzölçümü 189 km², nüfusu 2021 yılına göre 20.839'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %35,49 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Vedat Öztürk olmuştur.
Karadeniz Ereğli
Karadeniz Ereğli’de her yıl 18 Haziran'da Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir. Sonradan kaldırılmış olan Hamsi Festivali kapsamında 22 Aralık 2002'de 2.002 metre uzunluğunda “Dünya’nın En Uzun Mangalı” rekoru kırılmaya çalışılmış, 1.600 metrenin kabul edilmesi sonucu ilçe Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştır. Türkiye'nin En Büyük Festivali olan Sevgi Barış Dostluk Festivali her yıl temmuz ayında yapılıp binlerce kişiye ev sahipliği yapar.
Yüzölçümü 782 km², nüfusu 2021 yılına göre 175.726'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,76 oy oranıyla CHP'nin adayı Halil Posbıyık olmuştur.
Kilimli
Kilimli ekonomisi kömüre dayanan bir kıyı kentidir. Yerleşim açısından Karadeniz Kentlerinin genel özelliklerini taşır. Oldukça eğimli alanlar ve yamaçlarda gelişen bir kent dokusu mevcuttur. Kent merkezi yine çevre yerleşimleri ile aynı özellikte olup, kıyıdan yer alan tek düzlük alanda konumlanmıştır. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun sonucu ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 10 km², nüfusu 2021 yılına göre 33.620'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,90 oy oranıyla AKP'nin adayı Kamil Altun olmuştur.
Kozlu
İlçe, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun sonucu ilçe olmuştur. Merkezi deniz seviyesinde kurulmuş olan ilçenin tüm mahalleleri dağlık alanlarda bulunmaktadır.
Yüzölçümü 180 km², nüfusu 2021 yılına göre 48.890'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,55 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Bektaş olmuştur.
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