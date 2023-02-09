Gardırop askılığı sayesinde enkazdan kurtuldular

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:45

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:37

Depremin en etkili yaşandığı Hatay'da üzüntü, umut ve ilginç hayat hikâyeleri birlikte yaşanıyor.

Depremin 4. gününde kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş depremi sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada ailesi ile birlikte uyurken depreme yakalanan ve göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardrop demirine ulaştı.

Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen baba, sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı. Kan'ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif ile evlerinde misafir olarak bulunan yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı.