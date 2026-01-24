Garsonlar artık sadece sipariş almıyor... İstanbul gece hayatında yeni dönem: 'Çöpler kontrol ediliyor, kameralar inceleniyor'

Son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması, İstanbul gece hayatındaki mekanları harekete geçirdi.

Mekan sahipleri, artık müşterileri adım adım takip ediyor.

"Yasaklı madde kullanmak yasaktır" yazıları asan görevliler, güvenlik kameralarına bakıp çöpleri kontrol ediyor, garsonlar müşterileri yakından izliyor.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul’da son dönemde artan uyuşturucu soruşturmaları, gece hayatında tedirginliği artırdı.

"ARTIK MÜŞTERİLER GÖZLEMLENİYOR"

Eğlence mekânları, adlarının dosyalara girmemesi için güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Tuvaletler, çöpler ve kameralar yakından izleniyor; 'Yasaklı madde kullanmak yasaktır' tabelaları asılıyor. Garsonlar da artık müşterileri gözlemliyor.

Eğlence mekânlarında ciddi bir tedirginlik hâkim. Polis operasyonlarından sonra pek çok işletme, adının herhangi bir dosyada geçmemesi için güvenlik önlemlerini artırdı. Eskiden yalnızca eğlenceye odaklanan işletmeler artık her hareketi dikkatle izliyor.

Tuvalet girişlerine görevliler yerleştirildi, çıkan müşterinin ardından çöpler toplanıyor. Peçeteler, bardak altlıkları inceleniyor. Güvenlik kameraları her gün taranıyor.

GARSONLAR ARTIK SADECE SİPARİŞ ALMIYOR

Bazı işletmeler, mekân duvarlarına “Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır” yazıları astı.

Yasal olarak yasak olan bu maddeye dair uyarılar, soruşturmalardan uzak kalma çabasıyla görünür hale geldi. Hatta bazı barlarda “Başkasının bardağından içmeyiniz” gibi ifadeler bile tabelaya dönüştü.

Garsonlar artık yalnızca sipariş değil, çevreyi de dikkatle izliyor. İşletme sahipleri, “Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın” diye talimat veriyor.