Gastronominin misyon mekanı: Antalya Lokantası

Muratpaşa Belediyesi’nce 2023’te kapılarını açan mekan, yalnızca bir restoran değil; kentin mutfak hafızasını yaşatan, yerel üretimi destekleyen ve Antalya’yı gastronomi ekseninde konumlandıran bir “misyon mekanı”.

KENT MUTFAĞININ SHOWROOM’U

25 dönümlük park alanı içinde, doğayla iç içe bir konumda hizmet veren Antalya Lokantası, aynı anda 80 misafiri ağırlayabiliyor. Zarif dekorasyonu, özenli aydınlatması ve sade şıklığıyla geleneksel lezzetleri modern bir atmosferde sunuyor.

Menülerde kullanılan birçok ürün, kadın kooperatiflerinin el emeğiyle üretiliyor. Böylece her tabak yalnızca bir lezzet deneyimi değil yerel üretime, emeğe ve dayanışmaya verilen bir destek anlamı taşıyor.

GASTRONOMİYE STRATEJİK BAKIŞ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Lokantası’nı kentin gastronomik kimliğini görünür kılan bir vitrin olarak tanımlıyor.

Lokanta, mutfağı yalnızca yemek üretimi olarak değil, üretimden uluslararası tanıtıma uzanan stratejik bir kalkınma alanı olarak ele alan bir vizyonun ürünü. Amaç net: Antalya’yı ve Türkiye’yi gastronomide küresel marka konumuna taşımak.

RAMAZAN’A ÖZEL MENÜ

Alanya’nın coğrafi işaretli çorbası nohut, tavuk ve küçük köfte ile yapılan Hülüklü Çorba, Toros Salatası ve özenle hazırlanan iftariyeliklerin yer aldığı menülerin ana yemekli fiyatları şöyle:

- Fırında Tas Kebap – 850 TL

- Pilavlı Tas Kebap – 850 TL

- Kuzu Tandır – 900 TL

- Piliç But Izgara – 720 TL

Ramazan süresince pazartesi hariç her gün hizmet veren Antalya Lokantası, geleneksel tatları aynı sofrada buluşmanın zarafetiyle sunuyor.