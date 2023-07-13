Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:20

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:20

Gavs ne demek, kimlere denir? Gavs ne anlama geliyor? Tasavvufta Ya Gavs Kelimesi Ne Anlama Gelir? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 74 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle Hakk’ın rahmetine kavuşan Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünden sonra gavs sözcüğünün anlamı merak ediliyor. İşte, Gavs kelimesinin anlamı...

GAVS NE DEMEK?

Gavs kelimesinin tam karşılığı bazı konularda kendisine müracaat edilen evliya ve alim mertebesindeki kişi anlamına gelir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimini anlayabilmek için Kabz ve Bast terimlerini bilmek gerekiyor.

Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir. Mutasavvıflar bu anlarında Allah'a yakın olduğu için, şeytanın vesveselerinden ve sıkıntılardan uzaktır. Kabz ise kulun bunalması, ruhen daralması ve zor durumda olması demektir. Kişi, bast halindeyken gavsa sığınır ve ondan yardım ister.

GAVS KİMLERE DENİR?

Gavs, en büyük alimlere verilen simlerden biridir. Geçici ve Kevni Kutub olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici kutublar, fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle yol gösterir. Kevni kutub ise tarikat ehli demektir ve öldükten sonra bile kitaplarıyla, yaptıklarıyla örnek olmaya devam eder.

TASAVVUFTA 'YA GAVS' KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Bir tasavvuf ehlinden yardım istemek için ''yetiş ya gavs'' denir. Genellikle marifet yoluna yeni girmiş mutasavvıflar tarafından yardım istemek için dile getirilir. Gavsın yardımıyla kişi ruhi sıkıntılarından kurtulur ve manen rahatlar.