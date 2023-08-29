FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Eski komiser yardımcısı Ankara’da yakalandı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:23

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:23

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için özel ekip kurulduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre; ekip, FETÖ/PDY kapsamında aranması, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ile adres değiştirdiği belirlenen eski komiser yardımcısı Dursun Demir’in izine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları uzun süreli takip sonucunda, ihraç edilen komiser yardımcısı Dursun Demir’i üzerinde sahte kimlik ile dün Altındağ ilçesinde yakaladı. Demir'in, FETÖ tarafından bağlılık düzeyi en yüksek seviyede olan örgüt mensuplarına verilen A5 kodu ile kodlandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve çok sayıda itirafçının beyanlarında adının geçtiği öğrenildi.

Dursun Demir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.