Bakan Yerlikaya: Turuncu kategorideki firari FETÖ’cü yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya turuncu kategoride yer alan terör örgütü FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:21
Bakan Yerlikaya: Turuncu kategorideki firari FETÖ’cü yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda turuncu kategoride yer alan terör örgütü FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;

FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.”


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