Bakan Yerlikaya: Turuncu kategorideki firari FETÖ’cü yakalandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya turuncu kategoride yer alan terör örgütü FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda turuncu kategoride yer alan terör örgütü FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.”
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla… pic.twitter.com/yN4PEZaiX9
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