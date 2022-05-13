Gayrimenkul ile Türk vatandaşlığı edinmenin sınırı artırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.
"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Karara göre, Türk vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.
Yönetmelik değişikliğinde kararın 1 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Değişiklikle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.
500 BİN DOLARLA BES'E GİRENLERE DE VATANDAŞLIK VERİLECEK
Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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