Gazete ofisini soyan hırsız tutuklandı
Elazığ’da haftalık gazetenin home ofis olarak kullanılan dairesine giren hırsız, evdeki kadın ile karşı karşıya geldi. Çaldığı malzeme ve paralar ile kaçmasının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 9’u hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydı olduğu belirlendi.
Olay, gece saatlerinde merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Hasan Sabri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir haftalık gazetenin home ofisine giren hırsız soygun yaptığı sırada sesler üzerine uyanan D.T.M. ile karşılaştı.
Kadın büyük panik yaşarken, hırsız ise çaldığı bir laptop, cep telefonu ve 300 TL para ile kaçtı. Haber verilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin 9’u hırsızlık olmak üzere 21 suç kaydı bulunan Y.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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