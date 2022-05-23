Son Dakika: Gazeteci Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, uzun zamandır kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün hayatını kaybettiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Nazlıaka, paylaşımına şu notu düştü:

"Geçmişte Meclis’e taşıdığım birçok konuyu haberleştiren, mesleğini hakkını vererek yapan, değerli gazeteci Ali Ekber Ertürk'ü kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Başta sevgili eşi Hanife Hanım olmak üzere tüm sevenlerine dayanma gücü ve başsağlığı diliyorum.Yattığı yer incitmesin..."

Geçmişte Meclis’e taşıdığım birçok konuyu haberleştiren,mesleğini hakkını vererek yapan, değerli gazeteci Ali Ekber Ertürk'ü kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Başta sevgili eşi Hanife Hanım olmak üzere tüm sevenlerine dayanma gücü ve başsağlığı diliyorum.Yattığı yer incitmesin... pic.twitter.com/cKbZW4zprl — Aylin Nazlıaka (@AylinNazliaka) May 23, 2022

Sivas’ta toprağa verilecek olan Ertürk için yarın saat 11.00'de Sözcü Gazetesi önünde ve 13.30'da da Tuzluçayır Cemevi'nde tören düzenlenecek.

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden ve 7 yıldır Söszcü Gazetesi'nde görev yapan Ali Ekber Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. Siyaset muhabirliğinde uzman olan Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki partilerden Refah, Fazilet, Saadet ve AKP'yi de yakından takip etti.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de “Rektörün Torpili” haberi nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün “Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı iki kitabı da bulunuyor.

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu da vardı. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk'ü arayarak başsağlığı diledi.