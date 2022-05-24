Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı

24 Mayıs 2022 Salı, 13:35

Sözcü Gazetesi Ankara Büro muhabiri Ali Ekber Ertürk yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Ertürk için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Direnen, halkın haklarını savunan bir gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama onurlu, dürüst, namuslu gazetecilerin ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."