Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ertürk'ün cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Sözcü Gazetesi Ankara Büro muhabiri Ali Ekber Ertürk yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Ertürk için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Direnen, halkın haklarını savunan bir gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama onurlu, dürüst, namuslu gazetecilerin ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
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