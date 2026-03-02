Gazeteci Alican Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Avukatlarından AYM'ye başvuru

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Gazeteci Alican Uludağ hakkındaki tutuklama kararına avukatları tarafından İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27 Şubat’ta verilen ret kararı henüz avukatlara tebliğ edilmedi. Bu nedenle itirazın gerekçesini henüz bilmediklerine dikkat çeken Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapacaklarını açıkladı.