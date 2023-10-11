Gazeteciler Cemiyeti'nden MHP'ye Alican Uludağ tepkisi: Türkiye bir mafya ülkesi değildir

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:56

Güncelleme: 11.10.2023 - 13:11

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında savcıların değişmesinin ardından dikkat çekici gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Adliye kulislerine de yansıyan iddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, soruşturmanın yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun ile Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yönter'in soruşturmada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesini istediği öne sürüldü. Tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile tartışan Altun'un ise soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirildi.

YÖNTER'DEN HABERİ YAPAN GAZETECİYE HAKARET: ŞEREFSİZSİN

İzzet Ulvi Yönter, iddiayı haberleştiren gazeteci Alican Uludağ'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

Yönter'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız…"

Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız… https://t.co/DEIcLyCUMq — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) October 10, 2023

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN TEPKİ

Gazeteciler Cemiyeti (GC), Alican Uludağ'ın eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberleri yüzünden üst düzey MHP yetkililerince hedef gösterilmesi hakkındaki açıklama yaptı.

"Türkiye bir mafya ülkesi değildir" denilen açıklamada, son günlerde gazetecilerin sık sık aralarında tarikatlar ve siyasetçilerin de bulunduğu kesimlerce hedef haline getirildiğine dikkat çekilerek, "Siyasetçiler Anayasa'nın ve yasaların üzerinde olmadıkları gibi denetimden de azade değildirler" hatırlatması yapıldı.

GC, "Gazetecilerin kamu adına yürüttükleri haber görevi aynı zamanda bir denetim işlevi taşır. Bir gazeteci kamu görevi olarak siyasi bir cinayetin arka planını soruştururken kimseden izin ya da onay almak zorunda değildir" ifadelerini kullandı.

'GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KAYGILARIMIZ ARTIYOR'

Cemiyetin açıklamasında da, başta Uludağ'a yönelik bu tehditler olmak üzere gazetecilere yönelik baskı ve tehditler eleştirildi. Açıklamada, "Çeşitli gruplar, tarikatlar ya da siyasetçiler meslektaşlarımızı hedef göstermeyi alışkanlık haline getirmiştir. Maalesef son günlerde meslektaşlarımızın siyasetçiler tarafından artan biçimde hedef gösterildiğine şahit oluyoruz. Bu durum gazetecilerin güvenliğine ilişkin kaygılarımızı ciddi biçimde arttırmaktadır" denildi.

"Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ya da mafya lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmalarda olayların siyasi yönü nedeniyle bu konuyla ilgili haber yapan, soru soran meslektaşlarımız siyasetçiler tarafından sert ifadelerle suçlanmış, hakarete uğramış, hedef gösterilmiştir" denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Meslektaşımız, üyemiz Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ocak ayında yönelttiği soru nedeniyle TBMM çatısı altında ite kaka uzaklaştırılmış, parti yetkililerince çok ağır ifadelerle suçlanıp hedef gösterilmiştir. Yine üyemiz, kıdemli meslektaşımız Tolga Şardan, Ayhan Bora Kaplan olayıyla ilgili haberleri yayınlayarak olayın iç yüzünü kamuoyuyla buluşturmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmiş operasyon' yürütmekle suçlanmıştır. Son olarak yine Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmanın arka planına ilişkin haberleri nedeniyle üyemiz, meslektaşımız Alican Uludağ MHP'li siyasetçiler tarafından çok ağır ifadelerle hedef gösterilmiştir."

'GAZETECİLİK KAMU ADINA YÜRÜTÜLEN BİR GÖREVDİR'

Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik mesleğinin demokrasilerde 'dördüncü kuvvet' olarak yasama, yargı ve yürütmenin yanı sıra "denetim" görevi olduğunu hatırlattı:

"Gazeteciler kamuoyunun merak ettiği, gizli kalmış olayları aydınlatmakla mükelleftir. Bu kamu adına yürütülen bir görevdir. Meslektaşlarımız edindikleri bilgi ve belgeleri gazetecilik etik kurallarına harfiyen riayet ederek kamuoyuna aktarmaktadırlar. Ancak siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren açıklama ve davranışları tüm meslektaşlarımızı zor durumda bırakmakta, kamuoyunun haber alma hakkını engellemektedir."

Açıklamada, siyasetçilere hukukun üstünlüğü hatırlatması yapılması ve 'mafya' uyarısı dikkat çekti:

"Türkiye bir mafya ülkesi değildir. Siyasetçiler Anayasa'nın ve yasaların üzerinde olmadıkları gibi denetimden de azade değildirler. Gazetecilerin kamu adına yürüttükleri haber görevi aynı zamanda bir denetim işlevi taşır. Bir gazeteci kamu görevi olarak siyasi bir cinayetin arka planını soruştururken kimseden izin ya da onay almak zorunda değildir. Ve bu denetimden çekinmeyen siyasetçilerin de gazetecilere saldırganlık beslememesi beklenir. Çünkü gazeteciler siyasetçilere düşmanlık olsun diye değil kamu yararı için bu haberlerini yapmaktadırlar."

GC, Uludağ ile dayanışma içinde olduklarını da vurguladı:

"77 yıllık bir basın meslek örgütü olan Gazeteciler Cemiyeti olarak, hedefe konulan meslektaşımız, üyemiz Alican Uludağ'ın ve haberleri nedeniyle saldırıya uğrayan, uzun tutukluluk süreleriyle baskılanan, cezalandırılan tüm meslektaşlarımızın arkasındayız. Haberleri nedeniyle siyasetçilerin ya da diğer güç gruplarının hedefi haline gelen meslektaşlarımızı savunmayı sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımıza yönelen saldırganlık karşısında yetkilileri ve siyasetçileri uyarıyoruz. Gazetecilerin haberleri nedeniyle sözlü saldırganlığa uğraması, bu saldırılara cezasızlık uygulanması beraberinde hep daha ağır saldırıları getirmiştir. Meslektaşlarımızın göreceği en ufak zararın sorumlusu sizler olursunuz. Gazeteciler sizin düşmanınız değildir, elinizi gazetecilerin üzerinden çekin!"