Gazeteci Batuhan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Batuhan Yaşar, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, dün akşam 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yaşar, için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşı, ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı.
Cenazeye katılanlar, yakınlarına başsağlığı diledi. Namazın ardından Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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