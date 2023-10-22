Gazeteci Bilal Yakınbaş hayatını kaybetti

Gazeteci Bilal Yakınbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınbaş, 22 Ekim Pazar günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak öğlen namazının ardından defnedilecek.

ANKA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:30
Gazeteci Bilal Yakınbaş hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Gazeteci Bilal Yakınbaş'ın üyesi olduğu Parlamento Muhabirleri Derneği, "Derneğimiz üyelerinden, gazeteci arkadaşımız Bilal Yakınbaş geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Derin üzüntü içerisindeyiz. Aramızdan zamansız ayrılan arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği de Yakınbaş için bir taziye mesajı paylaştı.

Yakınbaş, 22 Ekim Pazar günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Bilal Yakınbaş Ölüm Cenaze

İlgili Haberler

Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti!

Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti!
'İhmal' bir cana mal oldu... Kapısı açık minibüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

'İhmal' bir cana mal oldu... Kapısı açık minibüsten düşen kadın, hayatını kaybetti
Aydın'da iş cinayeti: Üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'da iş cinayeti: Üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler