Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti!

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:14
Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti!
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İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor" bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı" ifadesi kullanıldı.

 


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