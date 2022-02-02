Gazeteci Can Ertan hayatını kaybetti
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan gazeteci Can Ertan üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Gazeteci Can Ertan geçirdiği soğuk algınlığı sonucu nefes almakta zorlanmaya başlayınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs testi yaptırmıştı.
Tetkikler sırasında ayağının kayarak düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak yoğun bakımda bulunan Ertan, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ertan'ın ölümü haberini Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından duyurdu.
Pala, "Sevgili dostumuz Can Ertan'ı az önce kaybettik. Can gerçek bir yurtsever olmasının yanı sıra iyi bir gazeteci ve en önemlisi çok iyi bir insandı. Bursa önemli bir değerini yitirdi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Ertan'ın ölümü üzerine "Duayen gazeteci, sevgili arkadaşımız Can Ertan'ı maalesef kaybettik. Çok iyi bir gazeteci, harika bir insandı. Çok üzgünüm. Ailesinin acısın paylaşıyor, sevenlerine, gazeteci arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.
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