Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:03

Güncelleme: 25.01.2025 - 16:20

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren gazeteci, televizyoncu Deniz Arman için Beşiktaş'ta Vişnezade Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Arman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları, meslektaşları katıldı. Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan oğlu Volga Arman, "İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

TABUTUNA BEŞİKTAŞ ATKISI

Beşiktaş atkısı serilen Deniz Arman’ı taşıyan tabut, hayat arkadaşı Yüksel Kuseyri, oğlu Volga Arman ve meslektaşlarının gözyaşları arasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Arman’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın yanı sıra Galatasaray Klübü'nün de çelenk gönderdiği görüldü.