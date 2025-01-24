Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:08

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:08

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Deniz Arman'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Deniz Arman kimdir? Deniz Arman kaç yaşında, nereli? Deniz Arman neden öldü?

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Muhabirliğe 1985'te Milliyet Gazetesi'nde başlayan, 1991'de televizyon haberciliğine geçen Arman, medyanın en yetenekli isimlerinden biriydi. 32. Gün programında çalıştı, Star ve Kanal D Ana Haber'i sundu.

DENİZ ARMAN NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Arman, bir süredir mücadele ettiği akçiğer kanserine yenik düştü.