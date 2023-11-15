Yayınlanma: 15.11.2023 - 22:58

Güncelleme: 15.11.2023 - 22:58

25 yıl TRT’de çalıştıktan sonra bir süre önce gerekçesiz şekilde görevinden uzaklaştırılan ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, tahliye edildi.

Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş tahliye edildiğini X hesabından duyurarak “20 Ekim tarihinde, ağır sağlık sorunlarına karşın, 112 acil sedyesinde, hukuka aykırı şekilde tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Elif Akkuş, TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir twitter hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Elif Akkuş, az önce Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu” ifadelerini kullandı.