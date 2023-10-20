Son Dakika: TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:35

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:59

Gazeteci Elif Akkuş ‘Anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu’ iddiasıyla geçen gün gözaltına alındı.

Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akkuş’un ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı. İfadenin ardından savcının gözaltı kararını sonlandırdı ancak daha sonra Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine dair karar verildi.

Akkuş hakkında gözaltı ve yakalama yasağına karşın savcı, hastane yönetimine ve Ankara Emniyeti'ne, “taburcu olduğunda adliyeye sevkinin sağlanması" yönünde yazı yazdı.

Gazeteci Elif Akkuş savcılık ifadesi sonrasında “tutuklanması istemiyle” Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Akkuş Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkmadan önce rahatsızlandı. Hakimliğe sevk edilen Akkuş hakkında tutuklama kararı verildi. Cumhuriyet konuya ilişkin Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz ile konuştu.

"ADLİYEYE GETİRİLMESİ TALEBİNDE BULUNULDU"

Süreci anlatan Avukat Hüseyin Ersöz, “Savcılığın almış olduğu gözaltı kararı, Akkuş’un tedavisi devam ederken hastanedeyken sona erdi ve savcılık gözaltı kararının sonlandırılması kararı verdi. Bu noktada savcılık tarafından hastaneye yazılan yazıda Elif Akkuş taburcu edilir edilmez derhal polise haber verilmesi ve polise haber verildikten sonra da adliyeye getirilmesi talebinde bulunuldu. Biz bu işlemin hukuka aykırı olduğunu, vekilimiz hakkında gözaltı tedbiri sonlandırıldıktan sonra yeni bir gözaltı ve yakalama kararı verilemeyeceğini belirttik” dedi.

"İDDİAYI DESTEKLEYEN BELGE YOK"

“Elif Akkuş, savcılık talebiyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz şekilde hastaneden taburcu edildi” diyen Ersöz, “Ankara Adliyesi'ne doğru kendi isteğimizle hakkımızda bir yakalama ve gözaltı kararı olmamasına karşın ve savcılık da yine hakkımızda bir çağrı kağıdı göndermemiş olmasına karşın en başta yaptığımız gibi yine nasıl asayiş şube müdür gittiysek adliyeye gidiyoruz ve savcılığın bu noktada ifadesini ifademize başvurmasını sağlayacağız. Elif Akkuş hiçbir şekilde özgürlüğünün kısıtlanmasını gerektirecek suç işlememiştir. Bir anonim Twitter hesabından yapılmış olan paylaşımların haber kaynağı olduğu ve bu bilgileri verdiği iddiası bulunmaktadır. Fakat soruşturma dosyasının içerisinde bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilgi, belge yoktur” ifadelerini kulllandı.

"BUNLARI BİZ PAYLAŞMADIK"

Kararın ardından konuşan Ersöz, “Bu tamamen başkası tarafından paylaşılmış olan TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili paylaşımlar. Bunları biz paylaşmadık. Bilgilerin bir kısmının bizden alındığı iddiası var ancak o kişiyle böyle bir iletişimimiz yok. İddiaları kabul etmedik. Karara itiraz edeceğiz” dedi.