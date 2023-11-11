Gazeteci Emrullah Erdinç Cumhuriyet TV'de Dilan-Engin Polat çiftini ele veren soruşturmayı anlattı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:56

Güncelleme: 11.11.2023 - 14:56

"Kara para aklama", "vergi kaçakçılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin soruşturmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak dosyaya bir gizli tanık ifadesi eklendi. Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.

"ENGİN POLAT 'TANIMIYORUM' DEDİ"

Gelişmelere dair Cumhuriyet TV’de bilgilendirmelerde bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç, “Gizli tanık tarafından verilen ifadede daha önce Türkiye’de gözaltına alınmış, yasa dışı bahis baronlarından birinin ve sağ kolunun adı geçiyor. Hangi internet siteleri üzerinden paraların gelerek aklandıkları yönünde birtakım bilgiler mevcut. Gözaltına alınan Engin Polat’a da hem emniyet sorgusunda hem savcılık sorgusunda bu isimler soruldu. Kendisi bu isimleri tanımadığını söyledi. Yargının da emniyetin de araştırmaları devam ediyor” dedi.

İFADEYE ÇAĞIRAN SAVCIYA "İŞİMİZ VAR" DEMİŞ!

Dilan-Engin Polat çiftinin soruşturmasına giden sürecin, görüntüleri ortaya çıkan komşularıyla otopark kavgası ile başladığını ifade eden Erdinç, “Uçak alma paylaşımı bir kırılma noktasıydı. Sosyal medyadaki tepkiler vergi dairesini harekete geçirdi. Ancak bundan öncesinde komşularıyla yaptıkları otopark kavgası vardı. Komşuları Dilan ve Engin Polat’tan şikayetçi olmuştu. Ancak defalarca ifadeye çağrılmalarına rağmen gitmediler.

Bir cumartesi günü Dilan Polat kavga soruşturmasını yürüten savcıyı arayınca, savcı izin gününde arandığı için sinirlendi. Telefon numarasını Dilan Polat’ın nasıl bulduğunu da bilmiyordu. Dilan Polat savcıya ‘İşimiz var, bittiğinde ifadeye geleceğiz’ demiş. Savcının sinirlenmesi üzerine gidip ifade verdiklerinde birçok kişi Dilan Polat’ı tanıyor ve savcıya da bahsediyorlar. Paranın kaynağını merak eden savcı aklama bürosuna yazı yazıyor. Bunun üzerine bir gizli tanık gelerek Polat’lar hakkında ifade veriyor. Ancak belge sunmayınca savcının verdiği yazıyla birleştiriliyor. Daha sonra da MASAK hazırladığı raporu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor” diye konuştu.

"DİLAN POLAT ŞİRKETLERİN SAHİBİ YA DA ORTAĞI"

Dilan Polat’ın “yalnızca ekran yüzü olduğuna” dair ifadesinin yargı nezdinde geçerli olmayacağını belirten Erdinç, “Paylaştıkları videolarda lüks harcamalar var. Suçtan elde edilen gelirin harcanma kısmında Dilan Polat büyük bir rol oynuyor. Soruları ‘Bilmiyorum, sadece gelen parayı harcıyorum’ yanıtını vermek kimseyi yargı önünde masum yapmaz. Şirketlerin birçoğunda ya şirket sahibi ya da ortaklığı var. Bir şirketin sahibi ya da ortağıysanız sorumluluklarınız vardır. Yapılan her yanış işlemden attığını imza çerçevesinde sorumlusunuz. Dilan Polat’ın imzasıyla şirketlerden çıkan, izi kaybolan paralar var” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANACAK?

Soruşturmada adı geçen isimlerin aklanmazlarsa yüksek cezalarla karşı karşıya kalacaklarını belirten Erdinç, şunları söyledi:

“Örgüt kurmak ve yöneticisi olmak dediğimizde, Engin Polat’ın, Dilan Polat’ın, Sıla Doğu’nun, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ve Ahmet Gün’ün adı geçiyor. Eğer haklarındaki iddiaları çürütemezlerse bu beş isim muhtemelen yüksek cezalar alacak.”