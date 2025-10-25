Gazeteci Faik Çetiner yaşamını yitirdi

Spor basınının usta isimlerinden gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Çetiner'in ölümü, yazarı olduğu Fanatik gazetesi tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

"Fanatik'in usta yazarlarından ve spor dünyasının duayen gazetecilerinden Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

KİMDİR?

1956'da İstanbul'da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.