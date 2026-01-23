Gazeteci Furkan Karabay’a ev hapsi!

Gazeteci Furkan Karabay, İBB soruşturması kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karabay, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Karabay’ın ev hapsine mahkûm edilmesine karar verdi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Mahkeme kararında, Karabay hakkında Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme suçundan tutuklama talep edilmiş olsa da, mevcut delil durumu, kolluk tutanakları, araştırma raporları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, bu aşamada tutuklamanın ölçülülük ilkesine aykırı olacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Bu gerekçeyle tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Mahkeme, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırlarını dikkate alarak şüphelinin adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

Bu kapsamda Furkan Karabay hakkında:

Yurt dışına çıkış yasağı konulmasına,

Konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

FURKAN KARABAY’IN SAVCILIK İFADESİ

Furkan Karabay’a yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yargı mensubunu hedef göstermek ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlamaları yöneltildi.

Karabay suçlamalara ilişkin şunları söyledi:

“Üzerime atılı suçlamayı anladım. Twitter yani X’te yer alan @frknkarabay isimli şahsıma ait hesap erişime engellendi ancak ne için erişime engellendiğini bilmiyorum, bu yönde tarafıma herhangi bir tebliğ yapılmadı. Halihazırda kullanmakta olduğum @karabayfurkan isimli Twitter hesabı tarafıma aittir. Yine X’te yer alan @medyascope isimli Twitter hesabına ait haber kanalında muhabir olarak çalışmaktayım.

Tarafıma sormuş olduğunuz yargı mensubu ile alakalı tweet attım. Ancak burada bahsetmek istediğim husus herhangi bir yargı mensubuna yönelik değil İBB soruşturma dosyasında dosya içerisine girmiş olan ve dönemin başsavcı vekili tarafından dosyaya eklenmiş olan evrakı anlatmaktadır. Yapmış olduğum bu paylaşım herhangi bir yargı mensubuna yönelik eylem içermediği bir gazeteci muhabir olarak haber değeri taşıdığını düşündüğüm belgeyi Medyascope isimli internet haber sitesine koydum, şahsi Twitter’ımda da bunun linkini paylaştım.”

Furkan Karabay’a @frknkarabay isimli hesabından “İBB dosyası savcısını, itirafçı Adem SOYTEKİN’in el konulan hesabından nafaka ödemesi kapsamında 120.955.000 TL çıkarmasına izin verdiği ortaya çıktı.” şeklindeki paylaşımın ardından başka bir paylaşımda “120.955.000 TL’lik para çıkışına izin veren kişi Özgür Özel’i beyaz torosu koymuş oraya, kimi tehdit ediyorsun dediği İBB dosyası savcısı çıktı” şeklindeki paylaşımı soruldu.

Karabay şöyle dedi:

“Söz konusu haber İBB dosyası eklerinde yer alan Ziraat Katılım’ın belgesiyle yazılmıştır. Belgede 120.000.000 TL’lik nafaka izninden bahsedilmektedir. Belge İBB dosyası eklerinde mevcuttur. Haber sadece kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımaktadır. Söz konusu belgeyi avukatlarım ifade bitiminde sunacaktır.

Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yapmış olduğum haberlerde ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”