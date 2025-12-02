Gazeteci Furkan Karabay'a tahliye: CHP'den ilk açıklama

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 201 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, bir başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti.

Karabay’ın tahliyesine karar verildi.

"GAZETECİLER İKTİDARIN PROPAGANDA MEMURU DEĞİLDİR, OLMAYACAKTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazeteci Furkan Karabay'ın, 201 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 yıl 3 ay ceza alarak tahliye edilmesi hukuk ayıbıdır. Eleştirel haber yaptı, gerçekleri yazdı diye gazetecileri tutuklamak basın ve ifade özgürlüğüne darbedir. Gazeteciler iktidarın propaganda memuru değildir, olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.