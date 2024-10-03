Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Milliyet Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Demirören Medya Center'da düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cıvaoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:46

Milliyet Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Cıvaoğlu için bugün sabah saatlerinde Demirören Medya Center'da tören düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, iş insanı Ali Ağaoğlu, iş insanı Aydın Doğan, sanatçı Gülben Ergen ile medya, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı.

Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Söylenecek bir şey yok, benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıl boyunca birbirimizi sevdik" dedi. Töreninin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. 

 

 


Etiketler: #Güneri Civaoğlu

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