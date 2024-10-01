Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:56

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:56

Gazeteci ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cıvaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.

Güneri Cıvaoğlu için 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlenecek.

Cıvaoğlu’nun cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Cıvaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.

1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Cıvaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. "Durum" adlı programı sunan Civaoğlu, yine Kanal D'de "Şeffaf Oda" adlı programı hazırlayıp sundu.

Cıvaoğlu, 2013 yılında TV8'e geçti ve üç yıl bu kanalda çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.