Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:13

Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yıldızlı, "İş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastaneye giderek iyi haberlerini beklediğimiz Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ı ne yazık ki kaybettik. Söyleyecek söz yok. Bugün Kocaeli'de bir gazeteci öldürüldü" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada, Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği, "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R. Ö. isimli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.