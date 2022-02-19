Silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın son yazısı gündemde: 'Bu adam ne yaptı?'
Ses Kocaeli Gazetesi'nin sahibi Güngör Arslan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği, saldırganın yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini verirken; Arslan’ın son yazısı da gündeme geldi. Arslan, 18 Şubat'taki yazısında, zam talebinde bulundukları için gözaltına alınan Migros işçilerini kaleme almıştı.
Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gazeteci Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN YAKALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği ise R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.
SON YAZISI GÜNDEME GELDİ
Arslan’ın ölümünün yankıları sürerken, gazetecinin 18 Şubat’ta kaleme aldığı, ‘Bu adam ne yaptı?’ başlıklı yazısı gündeme geldi.
Yavuz, son yazısında eylem yapan Migros işçilerini kaleme almıştı. Kelleriyle gözyaşlarını silen işçiyi yazan Güngör, "Bakın bu fotoğrafa. Öyle öyle güzel bir manzaraya bakar gibi değil en ince ayrıntısını inceleyerek ve de daha da önemlisi hissederek dikkatlice bakın..." ifadelerini kullanmıştı.
İşte Güngör Arslan’ın son yazısı…
“Bakın bu fotoğrafa.
Öyle öyle güzel bir manzaraya bakar gibi değil en ince ayrıntısını inceleyerek ve de daha da önemlisi hissederek dikkatlice bakın bu fotoğrafa.
Ellerine bakın önce.
Plastik kelepçeye bakın.
Nasırlı ellerini görün.
Üstündeki montu inceleyin.
Ve yüzüne bakın.
Gözlerine bakın.
Faltaşı gibi açılmış, gözyaşları dökülmüş gözlerine bir kez daha, bir kez daha bakın.
Kafasındaki yün bereye bakın.
Bu adam bir tecavüzcü, hırsız ya da memleketi soymuş bir adam değil.
Bir emekçi.
MİGROS depo işçici.
Adı üstünde DEPO.
Her gün binlerce malı indirip, kaldıran, yükleyen bir emekçi.
Bu fotoğraf nerede çekildi?
Polis otosunda.
Suçu ne?
Hakkını istedi diye işten atıldı.
Arkadaşları ile beraber gitti patronunun yalısı önünde EYLEM yaptı.
Eylem dedimse öyle bir yerleri yakıp yıkmadı.
Sadece Tuncay Özilhan’ın yalısının önüne protesto eylemi yaptı ve Polis tarafından gözaltına alındı.
Araca bindirilirken gözyaşlarını tutamadı bu emekçi kardeşimiz.
Şaşkınlığı, isyanı gözlerinden okunan bu adamın bütün suçu hakkını aramaktı.
Çalmadı, çırpmadı, tecavüz ve tacizde bulunmadı hiç kimseye.
Sadece ama sadece hakkını aradı.
Utanın beyler UTANIN.
Hakkını arayana bu görülen REVA utanılacak bir durumdur.
Bir kez daha söylüyorum MİGROS işten attığı kişileri işe almazsa kapısından içeri girmeyeceğim.”
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