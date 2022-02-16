Gazeteci Hülya Kılınç: Hakikati yazmaya devam

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:51

Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararının onanmasının ardından yeniden tutuklanan Hülya Kılınç, bugün serbest bırakıldı.

Kılınç’ı cezaevi çıkışında, ailesinin yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer karşıladı.

Kılınç, cezaevi çıkışında; “Bizler ne kadar baskı olursa olsun hakikati yazmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Kılınç, cezaevi çıkışında şu açıklamayı yaptı:

"Yapmış olduğum bir haberde dolayı tutuklanmıştım bunun hükmü vardı, bu onandı. Dün cumhuriyet savcılığına kendi isteğimle gittim, teslim oldum. Cezaevine getirildim, bir gece kalıp çıktım. Bu yapılanların hepsinin hukuksuz olduğunu biliyorum. Ben gazeteciyim, bundan sonra da yazmaya elbette devam edeceğim.

İktidar diyor ki, yazmayın görmeyin. Benim istediklerimi yazın diyor. Ama yanlışları da yazmak, hakikati yazmak gazetecinin görevidir. Bizler, ne kadar baskı olursa olsun hakikati yazmaya devam edeceğiz.”

"BİR AHLAK POLİSİNİN BENİ GÖTÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Kılınç, kendisinin cezaevine götürülmesi sırasında görevli kadın polisin yeleğinde “Ahlak Polisi” yazması ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Hastaneden çıkana kadar yanımda erkek polis vardı, hastaneden çıktıktan sonra bir kadın polis koluma girdi ve araca götürdü. Ben kendisinin ahlak polisi olduğunu bilmiyordum. Okuyamadım, yan tarafımda olduğu için. Ama bunu yanlış buluyorum. Bir ahlak polisi beni götüremez. Bunun yasal sürecini avukatım yürütecek. Bir ahlak polisinin beni götürmesi mümkün değil, olmamalıydı. En azından yeleğini çıkarması gerekiyordu."

Kılınç’ın açıklamalarının ardından CHP İl Başkanı Semih Balaban, Kılınç’ın avukatı CHP İl Başkan Yardımcısı avukat Yiğit Can Özcan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı avukat Yalçın Arcak ve Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.