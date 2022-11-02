Gazeteci Hüsnü Mahalli: Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verildi
Gazeteci Hüsnü Mahalli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Korkusuz gazetesindeki yazılarına son verildiğini duyurdu.
Hüsnü Mahalli, yaklaşık beş yıldır yazılarının yayımladığı Korkusuz gazetesindeki köşesine son verildiğini açıkladı.
Mahalli Twitter hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu:
"Sevgili dostlar, az önce Sözcü'nün avukatı arayınca ‘yeni bir dava vardır’ diye ödüm koptu. Meğer gazetedeki yazılarıma son verilmiş. Gazete yönetiminden biri değil de neden avukat? Neyse, vatana millete hayırlı olsun.
Sevgili Dostlar;— Hüsnü Mahalli ???? ???? (@husnumahalli) November 2, 2022
Az önce SÖZCÜ’nın avukatı arayınca ‘yeni bir dava vardır’ diye ödüm koptu????. Meğer gazetedeki yazılarıma son verilmiş.
Gazete yönetiminden biri değil de neden avukat ??
Neyse;
Vatana millete hayırlı olsun.
Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiçbir yazıma müdahale etmeden yayımayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam."
Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum.— Hüsnü Mahalli ???? ???? (@husnumahalli) November 2, 2022
Mücadeleye devam??
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