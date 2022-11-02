Gazeteci Hüsnü Mahalli: Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verildi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:59

Hüsnü Mahalli, yaklaşık beş yıldır yazılarının yayımladığı Korkusuz gazetesindeki köşesine son verildiğini açıkladı.

Mahalli Twitter hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Sevgili dostlar, az önce Sözcü'nün avukatı arayınca ‘yeni bir dava vardır’ diye ödüm koptu. Meğer gazetedeki yazılarıma son verilmiş. Gazete yönetiminden biri değil de neden avukat? Neyse, vatana millete hayırlı olsun.

Sevgili Dostlar;

Az önce SÖZCÜ’nın avukatı arayınca ‘yeni bir dava vardır’ diye ödüm koptu????. Meğer gazetedeki yazılarıma son verilmiş.

Gazete yönetiminden biri değil de neden avukat ??

Neyse;

Vatana millete hayırlı olsun. — Hüsnü Mahalli ???? ???? (@husnumahalli) November 2, 2022

Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiçbir yazıma müdahale etmeden yayımayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam."