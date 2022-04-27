Son Dakika: İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:32

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Avukatı Emrah Karatay, müvekkili İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Müvekkilimiz @haskologlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest. https://t.co/q4QRP2O71k — emrah (@avemrahk) April 27, 2022

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına almıştı.