İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasına avukatı itiraz etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun serbest bırakılması için avukatları itirazda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 11:48
İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasına avukatı itiraz etti
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"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen avukatlar, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan" tutuklanan Haskoloğlu'nun serbest bırakılmasını talep ettiler.


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