Gazeteci İnci Hekimoğlu gözaltına alındı

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:35

Gazeteci İnci Hekimoğlu, Diyarbakır’da 16 meslektaşının tutuklandığı saatlerde İzmir’de gözaltına alındı. DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sansür yasasının komisyondan geçtiği gün 16 gazetecinin sabaha karşı tutuklanmasından 2 saat sonra gazeteci İnci Hekimoğlu evinden gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın devamında, "Gazetecilerin yeri adliyeler, cezaevleri değil; haber merkezleridir. Gözaltındaki, cezaevindeki tüm gazeteciler serbest bırakılsın!" denildi.

Sansür yasasının komisyondan geçtiği gün 16 gazetecinin sabaha karşı tutuklanmasından 2 saat sonra gazeteci İnci Hekimoğlu evinden gözaltına alındı. Gazetecilerin yeri adliyeler, cezaevleri değil; haber merkezleridir. Gözaltındaki, cezaevindeki tüm gazeteciler serbest bırakılsın! pic.twitter.com/qOH6RONV5d — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 16, 2022

Diyarbakır'da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı sabaha karşı tutuklanmıştı. 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edilmişti.