Gazeteci İsmail Arı cezaevinden yazdı: 'Beni neden susturmak istediler?'

26.03.2026 13:37:00
Haber Merkezi
Bayram ziyareti için gittiği memleketinde gözaltına alınıp tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı, o geceye dair tüm ayrıntıları paylaştı. Gözaltı sırasındaki hukuksuz uygulamalara ve adliyedeki gizli kapı trafiğine dikkat çeken Arı, "Beni neden susturmak istiyorlar?" diye sordu.

Gazetecilik faaliyetleri ve ortaya çıkardığı yolsuzluk dosyalarıyla tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Bayram ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alınan ve 450 kilometre yol katettirilerek Ankara’ya getirilen Arı, yaşadığı süreci "Kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti" sözleriyle özetledi.

"POLİS KORUMASINDAYKEN GÖZALTINA ALINDIM"

Hakkında aylardır devam eden bir koruma kararı olduğunu ve her gün iki polis memuruyla birlikte olduğunu hatırlatan Arı, kaçma şüphesi olmamasına rağmen apar topar gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emniyet’teki işlemler sırasında onur kırıcı muamelelere maruz kaldığını belirten gazeteci, “Üst aramam yapıldı ve pantolonumu indirip eğilip kalkmam istendi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Ben gazeteciyim” diyerek yapılan hukuksuz uygulamaları kabul etmediğini vurguladı.

İFADE İŞLEMİNDE "EK TWEET" OPERASYONU

İfade süreciyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşan Arı, Ocak ayında yayımlanan “Erdoğan ailesinin vakıfları” videosu nedeniyle sorgulandığını aktardı. İfade işlemi tam bitmek üzereyken savcılık tarafından dosyaya yeni tweetlerin eklendiğini belirten Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuksuz bir şekilde ifade işlemi yeniden başladı. Savcıyı bile görmeden çıkarıldığım 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde 'kuvvetli suç şüphesi' denilerek tutuklandım. Adliyenin depo kapısından çıkarılıp cezaevine gönderildim."

"HABERİNİ YAPTIĞIM YOLSUZLUĞUN SANIKLARIYLA AYNI YERDEYİM"

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyalardan birinin, kendisine birçok prestijli ödül kazandıran Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk haberi olduğunu hatırlatan İsmail Arı, "Şimdi o davanın sanıklarının bir süre yatıp çıktığı cezaevindeyim" diyerek ironik bir adaletsizliğe parmak bastı.

"YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Meslektaşlarına ve kamuoyuna dayanışma çağrısında bulunan Arı, mesajını şu kararlı sözlerle noktaladı:

"Bir bakan, babasına söylenenler için tepki göstermişti. Benim babama kimse bir şey diyemez. Çünkü ben gazeteciyim; yolsuzlukları, haksızlıkları haber yaptım. Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam edeceğim. İyi gazeteciliğe ve gazetecilere sahip çıkın. Ve ısrarla soruyorum;

-Beni neden susturmak istediler?

-Ben neden cezaevindeyim?"

15 barodan Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki Aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının da bulunduğu 15 bölge barosu gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı hakkında verilen tutuklama kararları, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta; kamusal denetim mekanizmalarını zayıflatmakta ve toplumun haber alma hakkını ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.
Artvinli gazeteciler İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti: İsmail Arı bir an önce serbest bırakılmalı BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına bir tepki de Artvin’deki gazetecilik meslek örgütlerinden geldi. Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Sami Özçelik, "Basın mensuplarının yargı baskısı altında tutulması, kamu adına denetim görevini zayıflatır ve demokratik işleyişe zarar verir. Gazetecilik suç değildir. İsmail Arı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguluyor, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz" dedi.
Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Burhaniye'de protesto edildi: 'İnatla, ısrarla yazmaya devam edeceğiz' Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, BirGün muhabiri İsmail Arı için özgürlük çağrısı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Sol Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi ve Dev Emekli Sen de destek verdi.