Gazeteci İsmail Arı cezaevinden yazdı: 'Beni neden susturmak istediler?'

Gazetecilik faaliyetleri ve ortaya çıkardığı yolsuzluk dosyalarıyla tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Bayram ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alınan ve 450 kilometre yol katettirilerek Ankara’ya getirilen Arı, yaşadığı süreci "Kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti" sözleriyle özetledi.

"POLİS KORUMASINDAYKEN GÖZALTINA ALINDIM"

Hakkında aylardır devam eden bir koruma kararı olduğunu ve her gün iki polis memuruyla birlikte olduğunu hatırlatan Arı, kaçma şüphesi olmamasına rağmen apar topar gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emniyet’teki işlemler sırasında onur kırıcı muamelelere maruz kaldığını belirten gazeteci, “Üst aramam yapıldı ve pantolonumu indirip eğilip kalkmam istendi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Ben gazeteciyim” diyerek yapılan hukuksuz uygulamaları kabul etmediğini vurguladı.

İFADE İŞLEMİNDE "EK TWEET" OPERASYONU

İfade süreciyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşan Arı, Ocak ayında yayımlanan “Erdoğan ailesinin vakıfları” videosu nedeniyle sorgulandığını aktardı. İfade işlemi tam bitmek üzereyken savcılık tarafından dosyaya yeni tweetlerin eklendiğini belirten Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuksuz bir şekilde ifade işlemi yeniden başladı. Savcıyı bile görmeden çıkarıldığım 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde 'kuvvetli suç şüphesi' denilerek tutuklandım. Adliyenin depo kapısından çıkarılıp cezaevine gönderildim."

"HABERİNİ YAPTIĞIM YOLSUZLUĞUN SANIKLARIYLA AYNI YERDEYİM"

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyalardan birinin, kendisine birçok prestijli ödül kazandıran Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk haberi olduğunu hatırlatan İsmail Arı, "Şimdi o davanın sanıklarının bir süre yatıp çıktığı cezaevindeyim" diyerek ironik bir adaletsizliğe parmak bastı.

"YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Meslektaşlarına ve kamuoyuna dayanışma çağrısında bulunan Arı, mesajını şu kararlı sözlerle noktaladı:

"Bir bakan, babasına söylenenler için tepki göstermişti. Benim babama kimse bir şey diyemez. Çünkü ben gazeteciyim; yolsuzlukları, haksızlıkları haber yaptım. Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam edeceğim. İyi gazeteciliğe ve gazetecilere sahip çıkın. Ve ısrarla soruyorum;

-Beni neden susturmak istediler?

-Ben neden cezaevindeyim?"