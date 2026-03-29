Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Köyceğiz'de protesto edildi: 'Yazdıklarından değil, yazacaklarından dolayı tutuklandı'

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde protesto edildi.

BirGün Okur İnisiyatifi'nin çağrısıyla düzenlenen dayanışma eyleminde yurttaşlar, basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi.

Eylemde sık sık “İsmail Arı’ya özgürlük” ve “Gazetecilik suç değildir” sloganları atıldı.

Protestocular adına basın açıklamasını yapan Onur Duru "bir kez daha demokrasiye ve basın özgürlüğüne indirilen darbeye karşı, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın hukuk dışı bir sürecin sonunda tutuklanmasına tepki göstermek için toplandıklarını" belirtti.

'YAZDIKLARINDAN DEĞİL, YAZACAKLARINDAN DOLAYI TUTUKLANDI'

“Gazetecilere dokunulmayacak” denilerek geçirilen dezenformasyon yasasının, iktidarın iddia ettiği gibi halkı korumak için değil, gerçeği yazanları susturmak için uygulandığını söyleyen Duru, şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha gazetecilik suç sayılmıştır. Açık söylüyoruz; gazetecilik suç değildir. İsmail Arı’nın tutuklanması yalnızca bir gazetecinin değil, tüm basının hedef alınmasıdır. Bu, açık bir gözdağıdır. 'Haberi ilgilendirmiyor' denilen yasa, bugün doğrudan haberciliğin üzerine bir sopa olarak indirilmektedir. Ama bilinmelidir ki ülkemizde yoksulluk her geçen gün derinleşirken, yolsuzluk büyürken, adaletsizlik sürekli yeniden üretilirken gazeteciler susmayacaktır. Ne tehditler ne baskılar ne de tutuklamalar gerçeğin yazılmasını engelleyemez. Bugün İsmail Arı üzerinden verilmek istenen mesaj açıktır: Yolsuzluğu yazmayın. Rant düzenini ifşa etmeyin. Adaletsizliği görünmez kılın.

Türkiye’de gazetecilik uzun zamandır cinayetlerle, baskılarla, davalarla, gözaltılarla ve tutuklamalarla susturulmak isteniyor. Çünkü gazetecilik bu topraklarda yalnızca bir meslek değil, halkın gerçeği bilme hakkının savunulmasıdır. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil, halkın yanında duran; karanlığı değil, gerçeği büyüten; suskunluğu değil, sözü çoğaltan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ve tam da bu yüzden hedef alınmaktadır.

İsmail Arı’nın neden tutuklandığını çok iyi biliyoruz; yolsuzluğu yazmasın diye, depremde yaşanan ihmalleri anlatmasın diye, kamu kaynaklarıyla büyüyen tarikat ve vakıf düzenini teşhir etmesin diye… Ama şunu herkes bilsin; İsmail Arı bugün yazdıklarından değil, yazacaklarından dolayı tutuklanmıştır."

Duru, gazetecilere yönelik her türlü baskının karşısında olduklarını belirterek, Arı ve tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istediklerini bildirdi.