Gazeteci Karabay, iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

İki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, 26 Şubat pazartesi günü ifade verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:08
Gazeteci Karabay, iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
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Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı 

Karabay, 19 Ocak 2024 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olmuştu. Karabay'ın programdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "hakaret" iddialarından soruşturma başlatıldı.

"Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı" başlıklı haberi nedeniyle de Karabay hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Karabay, 26 Şubat pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.


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