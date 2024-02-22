Gazeteci Karabay, iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
İki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, 26 Şubat pazartesi günü ifade verecek.
Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı
Karabay, 19 Ocak 2024 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olmuştu. Karabay'ın programdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "hakaret" iddialarından soruşturma başlatıldı.
"Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı" başlıklı haberi nedeniyle de Karabay hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Karabay, 26 Şubat pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme
- Seçime giremeyen Saruhanlı 'adayından' açıklama