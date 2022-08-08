Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt'tan açıklama geldi!
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile kavgası sonrası ilk kez açıklama yaptı. Enginyurt, yaptığı yazılı açıklamasında basın camiasından ve kamuoyundan özür diledi.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile tartışarak üzerine yürümüştü. Program sunucusunun yayına ara verdiği sırada Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., Şimşek'e saldırmıştı.
Şimşek'in program sonrası Emniyet'te Enginyurt ve Emrah T.'den şikayetçi olması üzerine Emrah T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Enginyurt'tan ise konuyla ilgili yazılı basın açıklaması geldi.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Enginyurt'un açıklaması şu şekilde:
"6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında 'KPSS sorularının çalınması, son günlerde Cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6'lı Masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği' gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak 'Polis ve Devlet düşmanı' suçlamaları karşısında, Milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.
Bu itibarla, gösterdiğim sert tepkiden dolayı, verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.
Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur.
Ayrıca, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır.
Bu istenmeyen görüntüler nedeniyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum."
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