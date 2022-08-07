Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girmişti: Şimşek'ten açıklama geldi

Abone Ol google-news

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti. Şimşek, olay hakkında "Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 12:49

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, TV100’de canlı olarak yayınlanan "Gündeme Dair" programında tartıştı. Gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.

Cemal Enginyurt Latif Şimşek kavga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler