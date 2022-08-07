Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girmişti: Şimşek'ten açıklama geldi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti. Şimşek, olay hakkında "Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, TV100’de canlı olarak yayınlanan "Gündeme Dair" programında tartıştı. Gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.
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