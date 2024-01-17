Gazeteci Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:00

Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, "11 yıl oldu hala çalışanları arkadaşları geliyor. Mehmet Ali unutulmayacak bir insandı. Sosyal medyadan da gördüğüme göre unutulmadı. En çok istediği şey unutulmamaktı. O da unutulmuyor, hala devam ediyor Mehmet Ali'nin bıraktıkları" diye konuştu.