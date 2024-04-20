AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi. Zeybekçi'nin "Katliamını kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözleri tepkilere neden oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, İzmir’de mermer ve doğaltaş fuarında yaptığı konuşmada İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi.
“Katliamı şiddetle kınıyoruz, eyvallah ama diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke” diyen Zeybekçi İsrail’le ticaretin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
"İSRAİL'DE ÇOK ÖNEMLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR"
Nihat Zeybekçi'nin yaptığı konuşma şu şekilde:
"İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de.. çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum."
Ayrıca Zeybekçi'nin katıldığı fuarda İsrail ile ticareti sürdüren ve bazı kısıtlamalara takılan patronlarla da buluştuğu öğrenildi.
Katliam ayrı ticaret ayrı...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 19, 2024
AKP'li Zeybekçi İsrail'le ticareti böyle savundu!
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