Yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı hedef aldı, Metin Cihan’dan cevap gecikmedi: ‘Filistinlilere makyaj malzemesi satıyoruz öyle mi?’

Yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı İsrail ile süren ticareti ortaya çıkaranlara ilişkin bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşıma gazeteci Metin Cihan’dan “Katliamlara uğrayan Filistin halkına dikenli tel, makyaj malzemesi, ağır sanayi hammaddesi satıyoruz öyle mi?” cevabı geldi.

Yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı hedef aldı, Metin Cihan’dan cevap gecikmedi: ‘Filistinlilere makyaj malzemesi satıyoruz öyle mi?’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 21:32

Daha önce pek çok kez sanatı ve sanatçıları hedefine alan ve devletin uçağıyla umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan TV100 yazarı Hacı Yakışıklı sosyal medya hesabından İsrail ile süren ticareti ortaya çıkaranlara ilişkin hedef alan bir paylaşım yaptı.

“Utanmaz alçak!” diye başlayan paylaşıma gazeteci Metin Cihan yanıt verdi.

Cihan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Açlık çeken, katliamlara uğrayan Filistin halkına milyonlarca dolar karşılığında gemiler dolusu dikenli tel, makyaj malzemesi, ağır sanayi hammaddesi satıyoruz öyle mi? Hadi İsrail ile ticareti savunmaya utanmıyorsun, bari takipçilerini aptal yerine koyma.”

Hacı Yakışıklı ise söz konusu paylaşıma şu cevabı verdi: 

“Metin, alçak lafını seni düşünerek söylemedim ama üzerine alışmışsın. Ticaret sistemi İsrail'e kapalı!

Dünyada boykot uygulayan tek ülke Türkiye.. Soykırımcı İsrail'e değil, durmadan Türkiye'ye saldıran bir güruh var, sen de sanırım bu güruhun içindesin.

Filistin'e 1 ekmek bile göndersen mecburen İsrail gümrüğünden geçiyor. Ayrıca Filistin'de yaşayanlar var, Batı Şeria'da yaşayanlar var. Orada ticaret yapanlar da var. Siz Filistinlileri ticarete de layık görmediğiniz için şaşırıyorsunuz.

Lafa gelince halkı savunan Hamas'a da terör örgütü diyenler var. İsrail'i bırakıp ölen insanlarla ve onları savunan Türkiye ile uğraşanlarla da mücadele etmek şart!”


Etiketler: #Hacı Yakışıklı #Metin Cihan #filistin #israil

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