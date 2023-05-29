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Gazeteci Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı

Gazeteci Mirgün Cabas, Gain Dijital Platformu’nun satılması nedeniyle haber birimini yönettiği Gain Haber’den ayrıldığını açıkladı. Cabas, "Bu da benim Gain'de yaptığım son haber yayınım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:26
Gazeteci Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
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Gazeteci Mirgün Cabas, Gain Haber'de bugünkü programında, Gain'in el değiştirdiğini ve kurumdan ayrıldığını açıkladı.

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EL DEĞİŞTİRDİ"

Cabas, programın sonunda yaptığı açıklamada, “Gain Haber buraya kadar. Gain Haber, Gain Dijital Platformu’mun bir içeriği. Bu güne kadar bu platformun çatısı altında haber yaptık. Gain geçtiğimiz günlerde el değiştirdi. Platformun kurucusu Gözde Akpınar, Gain'i başka bir platforma sattı. İki gün sonra, haziran başında bu grup Gain'i devralacak” dedi.

“Bu da benim Gain'de yaptığım son haber yayınım” diyen Cabas, “Haber birimini de yönettiğim Gain'den bugün itibariyle ayrılıyorum” diye konuştu.

"YİNE BİR YERLERDE BULUŞURUZ"

Konuşmasında, “Türkiye yeni ve zor bir döneme giriyor” mesajı veren Cabas, “Bugünlerde yayıncılık, habere ulaşmak düne göre daha kolay olmayacak. Bu koşullarda şimdilik size haber verecek başka bir adres veremiyorum ama emimin yakında yine bir yerlerde buluşuruz” ifadelerine yer verdi.


Mirgün Cabas Gain Haber Gazeteci

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